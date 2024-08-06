Первую модельную библиотеку готовят к открытию в Черемховском районе

В этом году в селе Бельск Черемховского района откроется первая модельная библиотека. Это стало возможным благодаря средствам областной программы «Развитие культуры», выделенным на модернизацию библиотеки в размере 8 млн рублей.
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