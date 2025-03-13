Барическая депрессия несёт в Челябинскую область дожди и 8 градусов тепла

13 марта станет настоящим весенним днём, рассказали синоптики.Южный Урал расположится на восточной периферии обширной многоцентровой барической депрессии, в зоне тёплого сектора — с западными потоками поступает теплая атлантическая воздушная масса, в ближайшие дни будет наблюдаться тенденция на повышение температурного фона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Жесточайший ответ за Москву – такой шаг принят впервые: Белоусов пошёл на крайние меры. В Чёрном море вспыхнул натовский флот
- Договорняк без России? После новостей о полной зачистке Суджи ВСУ спокойно вышли из города - всплыли кадры с БПЛА. Никто не стрелял
- После слов этой женщины Путин онемел. Кто такая Ольга Жмыхова, сумевшая донести правду с фронта до президента?
Свежие комментарии