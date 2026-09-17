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Сборная России U-15 впервые с 2022 года сыграет с флагом на турнире ФИФА

Сборная России U-15 впервые с 2022 года сыграет с флагом на турнире ФИФА

Юношеская сборная России U-15 выступит с флагом и гимном на чемпионате мира и фестивале ФИФА среди игроков до 15 лет.

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