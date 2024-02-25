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Новые санкции против России вызвали крупный скандал на Западе

Американские партнеры считают, что Белый дом сильно превышает полномочияРяд американских союзников полагают, что вторичные санкционные меры против России являются излишними и являются превышением полномочий со стороны Белого дома, пишет Politico, ссылаясь на собственные источники.

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