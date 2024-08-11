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Падение ракеты на дом в Курске и 35 БПЛА: последствия атаки ВСУ на регионы России 11 августа

Российские регионы подверглись массированной атаке со стороны ВСУ в ночь на 11 августа. 14 БПЛА и четыре тактические ракеты «Точка-У» ПВО сбили над Курской областью, 16 дронов были уничтожены над Воронежской областью, три — над Белгородской, по одному — над Брянской и Орловской.

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