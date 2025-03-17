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Где смотреть Гран-при Китая-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1

В предстоящие выходные пройдет второй этап 76-го чемпионата мира «Формулы-1», Гран-при Китая. Расписание трансляций, даты и время московское Пятница, 21 марта Практика: 6:30 – 7:30 Квалификация к спринту: 10:30 – 11:14 Суббота, 22 марта Спринт: 6:00 – 7:00 Квалификация: 10:00 – 11:00 Воскресенье, 23 марта Гонка: 10:00 Где смотреть Гран-при Китая-2025? У зрителей в России нет официальной возможности смотреть все сессии заездов «Формулы-1» в прямом эфире.

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