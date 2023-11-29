В Госдепе назвали возможные сроки перемирия между Россией и Украиной

До тех пор, пока не станут известны результаты президентских выборов в Соединенных Штатах в 2024 году, Россия вряд ли будет заключать перемирие с Украиной, сообщает 29 ноября агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник в Государственном департаменте США.
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