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В Госдепе назвали возможные сроки перемирия между Россией и Украиной

В Госдепе назвали возможные сроки перемирия между Россией и Украиной

До тех пор, пока не станут известны результаты президентских выборов в Соединенных Штатах в 2024 году, Россия вряд ли будет заключать перемирие с Украиной, сообщает 29 ноября агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник в Государственном департаменте США.

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