В Госдепе назвали возможные сроки перемирия между Россией и Украиной

До тех пор, пока не станут известны результаты президентских выборов в Соединенных Штатах в 2024 году, Россия вряд ли будет заключать перемирие с Украиной, сообщает 29 ноября агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник в Государственном департаменте США.