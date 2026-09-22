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Сонники, гороскопы, гадания

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Какие знаки зодиака часто страдают от синдрома самозванца

Какие знаки зодиака часто страдают от синдрома самозванца

Девы, Козероги, Рыбы, Весы и Раки чаще других в зодиакальном круге сталкиваются с синдромом самозванца.

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