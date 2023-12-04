Сенатор Грэм: мир будет в огне в случае переизбрания Байдена

Мир будет в огне в случае переизбрания действующего президента США Джо Байдена. Об этом заявил телеканалу CNN сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм в ответ на критику экс-президента США Трампа со стороны бывшего члена палаты представителей США от Республиканской партии Лиз Чейни.