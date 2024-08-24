Зачем мы их кормим? Поим? Охраняем? Для того чтобы они набрались сил перед очередным убийством? Хватит. Пора вернуть смертную казнь. Прекратить эту государственную импотенцию
Зеки со средствами - большой соблазн для тюремщиков
https://t.me/tass_agency/26795.
Олег Царёв, [23.
Комментарии
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Я РУССКИЙ!-ЧТО ТО ВЫ ПОДЛЕГЛИ ПОД ДРУГИХ!-КАК МНЕ В КУРИЛКЕ НАШИХ ЖЕНЩИН КОШМАРИЛИ ВЫ И НЕ ЗНАЕТЕ!-а я у своих?Я ПРОТИВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ!-УВАЖАТЬ ДРУГ ДРУГА НУЖНО!-НО ССУКА!-ЗДЕСЬ НАШИ ЖЕНЩИНЫ ПРОКЛАДКИ А НЕ ПОМОШНИЦЫ!-их не трогать!ОНИ НАШИ!
Все просто!Женщины ведут себя как хотят!БИТЬ ИХ НЕ БУДУ!-поменялось все!КОГДА ИЗ АРМИИ ВЕРНУЛСЯ ТО БЫЛ КТО СМОТРЕЛ ЗА ТЕМ ЧТО ПРОИСХОДИТ!-теперь нет такого!-ОН ПОЯВИТСЯ!-ТОЛЬКО ОЧЕНЬ ЭТО БУДЕТ ЖЕСТКО!КРОВИ БУДЕТ МНОГО!я устал!стар!НУ И ТАК НА ВОЙНЕ!а то что сзади то будет как будет!ВАС ЖЕ ВСЕ УСТРАИВАЕТ!
Я старый!Молодой спросит?И Я ПОЙДУ!Пускай уголовник!ПОТОМ ВОПРОС РЕШИМ!-А ТАК ТО Я НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ ЖИВУ!-ВСЕМ ПОНЯТНО?
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