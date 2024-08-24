Медвежий угол
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Медвежий угол

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Зачем мы их кормим? Поим? Охраняем? Для того чтобы они набрались сил перед очередным убийством? Хватит. Пора вернуть смертную казнь. Прекратить эту государственную импотенцию

Зачем мы их кормим? Поим? Охраняем? Для того чтобы они набрались сил перед очередным убийством? Хватит. Пора вернуть смертную казнь. Прекратить эту государственную импотенцию

Зеки со средствами - большой соблазн для тюремщиков https://t.me/tass_agency/26795. Олег Царёв, [23.

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Комментарии
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вячеслав полыгалов
Я РУССКИЙ!-ЧТО ТО ВЫ ПОДЛЕГЛИ ПОД ДРУГИХ!-КАК МНЕ В КУРИЛКЕ НАШИХ ЖЕНЩИН КОШМАРИЛИ ВЫ И НЕ ЗНАЕТЕ!-а я у своих?Я ПРОТИВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ!-УВАЖАТЬ ДРУГ ДРУГА НУЖНО!-НО ССУКА!-ЗДЕСЬ НАШИ ЖЕНЩИНЫ ПРОКЛАДКИ А НЕ ПОМОШНИЦЫ!-их не трогать!ОНИ НАШИ!
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1 час.
вячеслав полыгалов
Все просто!Женщины ведут себя как хотят!БИТЬ ИХ НЕ БУДУ!-поменялось все!КОГДА ИЗ АРМИИ ВЕРНУЛСЯ ТО БЫЛ КТО СМОТРЕЛ ЗА ТЕМ ЧТО ПРОИСХОДИТ!-теперь нет такого!-ОН ПОЯВИТСЯ!-ТОЛЬКО ОЧЕНЬ ЭТО БУДЕТ ЖЕСТКО!КРОВИ БУДЕТ МНОГО!я устал!стар!НУ И ТАК НА ВОЙНЕ!а то что сзади то будет как будет!ВАС ЖЕ ВСЕ УСТРАИВАЕТ!
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53 мин.
вячеслав полыгалов
Я старый!Молодой спросит?И Я ПОЙДУ!Пускай уголовник!ПОТОМ ВОПРОС РЕШИМ!-А ТАК ТО Я НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ ЖИВУ!-ВСЕМ ПОНЯТНО?
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46 мин.

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