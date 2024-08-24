Зачем мы их кормим? Поим? Охраняем? Для того чтобы они набрались сил перед очередным убийством? Хватит. Пора вернуть смертную казнь. Прекратить эту государственную импотенцию

вячеслав полыгалов Я РУССКИЙ!-ЧТО ТО ВЫ ПОДЛЕГЛИ ПОД ДРУГИХ!-КАК МНЕ В КУРИЛКЕ НАШИХ ЖЕНЩИН КОШМАРИЛИ ВЫ И НЕ ЗНАЕТЕ!-а я у своих?Я ПРОТИВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ!-УВАЖАТЬ ДРУГ ДРУГА НУЖНО!-НО ССУКА!-ЗДЕСЬ НАШИ ЖЕНЩИНЫ ПРОКЛАДКИ А НЕ ПОМОШНИЦЫ!-их не трогать!ОНИ НАШИ!

вячеслав полыгалов Все просто!Женщины ведут себя как хотят!БИТЬ ИХ НЕ БУДУ!-поменялось все!КОГДА ИЗ АРМИИ ВЕРНУЛСЯ ТО БЫЛ КТО СМОТРЕЛ ЗА ТЕМ ЧТО ПРОИСХОДИТ!-теперь нет такого!-ОН ПОЯВИТСЯ!-ТОЛЬКО ОЧЕНЬ ЭТО БУДЕТ ЖЕСТКО!КРОВИ БУДЕТ МНОГО!я устал!стар!НУ И ТАК НА ВОЙНЕ!а то что сзади то будет как будет!ВАС ЖЕ ВСЕ УСТРАИВАЕТ!