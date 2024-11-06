Пощады врагам не будет: В Курахове нацистов зажимают в смертельных «тисках» Юлия СоколоваНа Донецком направлении ситуация продолжает развиваться в пользу российской армии, которая активно продвигается в сторону ключевых украинских позиций в районе города Курахово.
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