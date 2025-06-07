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Росгвардия предложила выдавать пулеметы охранникам гособъектов

Росгвардия предложила выдавать пулеметы охранникам гособъектов

Росгвардия предложила обеспечить пулеметами охранников важных государственных объектов. Соответствующее нововведение появилось в проекте приказа директора службы Виктора Золотова, сообщает «Парламентская газета».

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