Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Мишустин сменил руководителя Ространснадзора

Мишустин сменил руководителя Ространснадзора

В Федеральной службе по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) сменился руководитель. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Виктора Басаргина от должности главы ведомства в связи с выходом на пенсию.

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