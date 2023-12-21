День рождения товарища Сталина

День рождения товарища СталинаСегодня день рождения у товарища Сталина. После начала СВО гораздо больше людей стало понимать, что и для чего делал товарищ Сталин, гораздо лучше понимать его мотивы, методы и цели.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии