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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Терещенко о Шипачеве в минское «Динамо»: «Больших ожиданий строить не стоит. Он показывал себя хорошо, но у кого-то требования и ожидания были выше, возможно»

Форвард, выступавший в «Ак Барсе», перешел в клуб из Беларуси в результате обмена. «Спокойно отношусь к переходу Шипачева в минское «Динамо».

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