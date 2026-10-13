В США рассказали, как Зеленский подставляет энергосистему Украины под удары РФ

Москва неуклонно расширяет арсенал мощного и высокоточного оружия, наращивает интенсивность ударов и пользуется брешами в украинской системе противовоздушной обороны.
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