МЧС России проверит готовность системы оповещения населения по всей стране

Россиян предупредили о масштабной проверке систем оповещения населения по всей стране. Как отметил заместитель начальника ГУ НЦУКС МЧС России, старший оперативный дежурный Дмитрий Карпюк, в этот день будет осуществляться плановый запуск электросирен и громкоговорителей, в эфирах теле- и радиоканалов будут транслировать сообщения о проведении проверки.
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