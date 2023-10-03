МЧС России проверит готовность системы оповещения населения по всей стране

Россиян предупредили о масштабной проверке систем оповещения населения по всей стране. Как отметил заместитель начальника ГУ НЦУКС МЧС России, старший оперативный дежурный Дмитрий Карпюк, в этот день будет осуществляться плановый запуск электросирен и громкоговорителей, в эфирах теле- и радиоканалов будут транслировать сообщения о проведении проверки.