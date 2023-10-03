Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 835 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Виленский
    Какой там скальпель - тут надо шашкой налево и направо, пока рука не устанет.Пучок за пятачок:...
  • Леонид Васильев
    Ха-Ха, ещё во время моей службы в УССР(1983-1985) местные рассказывали о том, как жители маслом поливали землю "Что-б...Украина продолжае...
  • Валентин Воробьев
    Интересно: МУС выдал ордер на арест ВВП и Пашынян пошел в шантаж... Как бы его самого не заарестовали в России. Никак...Влияние МУС всё б...

МЧС России проверит готовность системы оповещения населения по всей стране

МЧС России проверит готовность системы оповещения населения по всей стране

Россиян предупредили о масштабной проверке систем оповещения населения по всей стране. Как отметил заместитель начальника ГУ НЦУКС МЧС России, старший оперативный дежурный Дмитрий Карпюк, в этот день будет осуществляться плановый запуск электросирен и громкоговорителей, в эфирах теле- и радиоканалов будут транслировать сообщения о проведении проверки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх