Великобританию ждет трудная зима, поскольку высоки шансы отключения электроэнергии, пишет газета Express.
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Да ничего им не будет. Надо не продавать им газ и нефть, тогда да, а наши торгуют с мелкобритами. Один трёп.