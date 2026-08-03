Искусственный интеллект в музеях: от экспериментов к реальным результатам

Музеи по всему миру активно тестируют ИИ: от чат-ботов до роботов-гидов. По оценкам аналитиков, глобальный рынок Museum Experience AI в 2024 году составлял 1,82 млрд долларов, а к 2033 году может достигнуть 13,45 млрд.