Сеульский совет и Россия обсудили сотрудничество в сфере молодежи

Сеул и Россия обсудили развитие молодежной политики и международного обмена. Заместители Сеульского городского совета и российского агентства встретились 4 августа, затронув международные инициативы и грядущий фестиваль молодежи 2026 года в Екатеринбурге.
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