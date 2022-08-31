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"Разлетелся на части": кадры жесткого ДТП на трафиковой трассе в Приморье

"Разлетелся на части": кадры жесткого ДТП на трафиковой трассе в Приморье

Жители Приморья поделились кадрами жесткого ДТП, которое произошло на трафиковой трассе в крае. Как пояснили очевидцы, авария случилась накануне в Спасске-Дальнем.

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