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Бейонсе, Кэти Перри, Джаред Лето на церемонии iHeartRadio Music Awards 2024

Бейонсе, Кэти Перри, Джаред Лето на церемонии iHeartRadio Music Awards 2024

В театре Dolby в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии iHeartRadio Music Awards 2024. На красную дорожку вышли Кэти Перри, Аврил Лавин, Джаред Лето, Шер вместе со своим молодым бойфрендом и другие.

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