Пусть на улице февраль Песню распевает, А глаза глядят всё вдаль, Там в е с н а - я знаю. Песня. Про доброе, доброе утро! Про улыбку и отличное настроение! Доброго утра понедельникаVideo: Видео от Донецкая группа новостей|Донецк.