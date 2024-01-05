Медвежий угол
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Медвежий угол

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  • svet alex
    Нет уж " умерла так умерла". Восемь лет убийств детей, женщин , стариков, взрослого населения  на Донбассе их не трог...Мобилизованные "т...
  • Галина 123
    Вот и спасай их после этого. То им воды дай, то обогрей. А потом пошел вон, этого не было. А русских в 90-е во всех с...«Обращение было н...
  • Галина Дуброва
    👏👏👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍С одной стороны вы правы на 100%,а с др.стороны,если хотят сбежать живущие русски...Мобилизованные "т...

«Обращение было не к России, а к ОДКБ»: Президент Казахстана считает, что от госпереворота республику спасла Армения, а не Россия

«Обращение было не к России, а к ОДКБ»: Президент Казахстана считает, что от госпереворота республику спасла Армения, а не Россия

Интересные истории «Отменить всё русское» и переписать историю — этим давно и не таясь занимается Запад.

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Комментарии
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лина любимцева
Врет дрянь!! Именно к России, как к члену ОДКБ, обратился Токаев, когда на нем стала &quot;шапка гореть&quot; и  трон зашатался. Армения, в том числе, ввела   свою группу ОДКБ, как и Россия.
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4 час.
лл
лина любимцева
Они там в казахстане ВСЕ бегут, еще с 90-х годов, когда убивали русские семьи вместе с  детьми чтобы  завладеть их жильем, дачами и машинами. Почему наши правители делают вид, что &quot;этого не было&quot;, когда люди знают, ЧТО БЫЛО!!
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4 час.
Галина 123
Вот и спасай их после этого. То им воды дай, то обогрей. А потом пошел вон, этого не было. А русских в 90-е во всех среднеазиатских республиках гнобили, и грабили и убивали. И замалчивать, прощать это нельзя. От части и из-за этого мигранты  сегодня творят беспредел в сегодняшней России. Они за 30 с лишним лет  безнаказанности, привыкли к русским там относится. Делайте выводы, господа.
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6 мин.

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