«Обращение было не к России, а к ОДКБ»: Президент Казахстана считает, что от госпереворота республику спасла Армения, а не Россия

Врет дрянь!! Именно к России, как к члену ОДКБ, обратился Токаев, когда на нем стала "шапка гореть" и трон зашатался. Армения, в том числе, ввела свою группу ОДКБ, как и Россия.

Они там в казахстане ВСЕ бегут, еще с 90-х годов, когда убивали русские семьи вместе с детьми чтобы завладеть их жильем, дачами и машинами. Почему наши правители делают вид, что "этого не было", когда люди знают, ЧТО БЫЛО!!

Галина 123

Вот и спасай их после этого. То им воды дай, то обогрей. А потом пошел вон, этого не было. А русских в 90-е во всех среднеазиатских республиках гнобили, и грабили и убивали. И замалчивать, прощать это нельзя. От части и из-за этого мигранты сегодня творят беспредел в сегодняшней России. Они за 30 с лишним лет безнаказанности, привыкли к русским там относится. Делайте выводы, господа.