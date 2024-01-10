Киберпреступники стали подделывать голосовые сообщения в Telegram. И вымогать деньги

Мошенники с помощью искусственного интеллекта освоили генерацию фейковых голосовых сообщений, чтобы затем использовать их для преступных схемКак сообщает РБК, пользователи Telegram столкнулись с новым видом мошенничества.
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