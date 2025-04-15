Экс-политзаключённый в США Мария Бутина: Я не сломалась даже в аду

Как русская женщина выжила в американской тюрьме и превратила свой арест в символ сопротивления? Почему закрытые границы угрожают миру, а народная дипломатия становится оружием XXI века? Становится ли Россия новым «ковчегом» для европейцев, разочарованных политикой Запада? На вопросы зрителей, читателей и эстонского журналиста Олега Беседина ответила Мария Бутина — политик, общественный деятель, журналист и бывший политзаключённый в США.