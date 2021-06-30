Мужские качества, которые девушки ценят выше денег

Элина МорозоваПолитикаМужские качества, которые девушки ценят выше денег Дмитрий Светлов Вспомним легендарную песню Битлов «Деньги не могут купить мне любовь».Вернуться к статье225НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNatalyВам от нас нужен только секс, говорят женщины мужчинам. Вам от нас нужны только деньги, говорят мужчины женщинам. Это, конечно, преувеличение. Но есть в этих словах какая-то доля правды. Горькой правды. И что с ней делать, с этой правдой? Возмущаться? Принять, согласиться? Протестовать? Опровергать? Посмотреть глубже и с разных сторон? Давайте попробуем. Ну да, конечно, мужчинам нужен не только секс. Но вот если секса совсем нет, то... И да, конечно, женщинам нужны не только деньги. Но вот если денег совсем нет и мужчину приходится содержать, то... Все-таки, в каких-то ситуациях, правда... Попробуем с другой стороны. Ну да, женщинам тоже нужен секс. 99,99 % женщин не хотят иметь мужа импотента. Но многие из них согласны жить с импотентом, если он богат и не жадный. Свои сексуальные потребности они планируют удовлетворять каким-то другим способом... И, кстати, да, многие мужчины тоже не против получить от женщины только деньги. Если женщина будет богатой и не жадной, то они могут согласиться потерпеть с сексом. А свои сексуальные потребности они планируют удовлетворять каким-то другим способом... Получается, жещинам тоже нужен секс. Но они как-то не любят в этом признаваться. Не камильфо. Вроде как не прилично. Будут считать шлюхой. А мужчинам тоже нужны деньги. Но они как-то не любят в этом признаваться. Не камильфо. Проде как не прилично. Будут считать альфонсом. Опа... Выходит не так уж сильно отличаются женщины и мужчины, когда речь идёт о сексе и деньгах... Но признаваться в таких потребностях стыдно. Лучше их скрывать. Почему? Кого и зачем мы обманываем?Natalyне моё нашла в интернете выкладываю только для того что бы подчеркнуть, что качества мужчины, как добыдчика и кормильца превышают и чувство юмора и высокий интеллект и даже сексуальные таланты выдающегося любовника и уж тем более все внешние признаки популярного красавчика альфо самчика. если ты не кормилец а едок, то будь ты хоть секс символом эпохи выберет женщина только того кто является охотником добывакой ресурса и готов этот ресурс отдавать только ей и их совместным деточкам. """"""Что может быть хуже безденежья? Я понимаю, что сами по себе деньги счастливым не сделают - это правда. Но мне сложно понять, как ловить дзен и эйфорию, радоваться мелочам, когда экономишь даже на еде? Я из-за пандемии уже год сижу на окладе, уволиться страшно, т.к. ипотека, помочь некому. Денег - впритык - оплатила жилье, коммуналку, еду - и все. Никогда так не жила, чувствую себя рабом - босоножки порвались рабочие - так это проблема вселенского масштаба, даже не на что купить другие. Врач прописал массаж (у меня спина болит, и курс раз в полгода помогает) - так не могу себе позволить. Заболею, потеряю работу - по миру пойду ведь. Последние полгода - просто в депрессии, замкнулась в себе, перестала с друзьяии встречаться. Даже выглядеть хуже стала - раньше как-то ухаживала за собой - а сейчас даже не хочется. Смотрю на себя в зеркало и вижу - уставшую задолбанную жизнью нищебродку с полной неуверенностью в жизни и в будущем. Мне вот реально кажется, что нет ничего хуже безденежья. Согласны? #финансы Вчера, 23:21 Автор [76718352]NatalyЭкстрасенсы в борьбе за любовь Эту историю услышала я совсем недавно. Произошла она на территории небольшого села нашей республики (Марий Эл). В былые времена почти в каждом селе были колдуны и колдуньи, к которым люди обращались с неразрешёнными вопросами, а сейчас их принято называть "экстрасенсами" (и они сами так себя называют, ибо это наукообразно, а к авторитету науки грех не примазаться). В общем, ситуация сложилась деликатная. Маменька, опекавшая своего ребёнка-переростка, который уже давно отслужил в армии (бедняга) и что-то зарабатывал (маменька пристроила), переживала по поводу того, что у сына нет пассии. - Не жениться, шельма такая, и всё тут! Ввиду того, что её "мальчик" - само совершенство, маменька сделала глубокомысленный вывод о том, что не иначе как сглазили. Разве может быть по-другому? Все уже давно семьями обзавелись, а "мой мальчик" всё ещё не устроился в жизни как надо. Короче, повела она его к местной тётеньке-экстрасенсу. Та бралась за решение самых сложных, можно сказать мистических проблем, начиная от изгнания из тела паразитов с помощью приборов нового поколения, выписанных из-за рубежа, и заканчивая торговлей святой водой, в которой процент содержания святого духа был несоизмеримо выше, чем в любой другой. Ещё лечила магнитами, жестами, травами, клизмами и кошками. Она точно поможет.Обряд изгнания злых духов Тётенька-экстрасенс сначала долго сверлила "мальчика" тяжёлым взором профессионального живодёра, а потом уверенно заявила: - Это не сглаз, это порча. Тут особое средство нужно. Хорошо, что вы ко мне обратились, у меня как раз такое есть. Немного, но для вас не жалко. Кстати, оплачивать как будете: наличными или по карте? Увидев мятые сторублёвки, колдунья оживилась и достала с полатей старый веник. Далее начался длительный и мучительный для "мальчика" и его маменьки обряд изгнания злых духов, где веник играл роль меча, а ведро на голове "мальчика" заменяло рыцарский шлем. Экстрасенс плясала, читала заклинания, молитвы, зажигала свечи и вонючие травы, первые возле иконы, вторые у статуэтки Будды. Где-то даже маменьку заставила подтанцовывать под Ларису Долину. И когда, наконец, все средства были исчерпаны, и у всех участников тайного обряда сложилось стойкое понимание того, что порча снята, экстрасенс, сняв ведро с головы потерпевшего, шепнула ему: - Ты бы по дискотекам ходил, что ли...Natalyпонятия «потенция» и «импотенция» («импотент») употребляется только по отношению к мужчинам. Т.е. это сугубо мужские понятия, а, следовательно, в них отображается ключевой признак мужского пола. Импотента мы склонны рассматривать как не совсем полноценного мужчину или мужчину, который лишился возможности быть мужчиной. В общепринятом значении понятие «потенция» – это способность мужского полового члена к эрекции и, как следствие, к половому акту. В более широком смысле потенция – это способность жить половой жизнью. А «импотент» - это мужчина не способный совершать половой акт. Мне кажется, что в таком понимании потенции и импотенции упускается несколько очень важных аспектов. Потенция и импотенция – это понятия, которое шире, чем только способность или неспособность совершить половой акт. предлагю понимать «потенцию» и «импотенцию» в четырёх смысловых аспектах: - сексуальном; - репродуктивном; - защитном; - «охотничьем». О сексуальном аспекте потенции уже было сказано. Сексуальная потенция - это способность совершать половой акт. Но напомю, что у полового акта есть две цели: наслаждение и репродукция.для женщины, которая собирается создать семью с мужчиной важно знать, может ли она от него забеременеть или нет. А теперь вспомним, что латинское слово «potentia» обозначает возможность. У бесплодного мужчины нет возможности продолжить свой род. Этот вид возможности (потенции) у него отсутствует. В репродуктивном смысле он не способный. И опять вспомним, от латинское слово « impotentia» означает «слабость, бессилие». Т.е. такой человек может и должен считаться импотентом, но не в сексе, а в деторождении, репродукции. Он репродуктивный импотент.Таким образом, мы уже имеем два ключевых признака мужского пола, два ключевых признака потенции: способность к половому акту (сексуальная потенция) и способность к деторождению (репродуктивная потенция). А теперь давайте посмотрим, а считаем ли мы мужчиной того, кто не способен защитить себя и своих близких? Мужчину, который патологически труслив? Думаю, что большинство мужчин и женщин откажутся такое существо считать полноценным мужчиной. И это правильно. Он, импотент в вопросе защиты и самозащиты. Но при этом у него может присутствовать и сексуальная и репродуктивная потенция.четвертый аспект потенции, который мы метафорически называем «охотничий». Это способность добывать пропитание себе и своим близким, прежде всего своей женщине и детям. Из всех аспектов потенции, он, конечно, наиболее спорный. И все-таки, по моему мнению, способность добывать пропитание себе и своим близким напрямую связано с правом и возможностью жить интенсивной и регулярной половой жизнью. Право на совершение полового акта мужчине дает женщина. По крайне мере, так должно быть. Возникло это право очень давно, еще стадии обезьян, когда появилось т.н. поощрительное спаривание. Поощрительное спаривание – это стратегия полового отбора, когда самка позволяет спариваться с собой больше, чем это необходимо для оплодотворения, стимулируя этим самца к заботе о себе и потомстве. Таким образом, для получения права размножаться и регулярно совершать половые акты мужчина должен заботиться о своей женщине и потомстве. Итак, мы имеем четыре аспекта потенции: сексуальный, репродуктивный, защитный и «охотничий». Именно на них, прежде всего, ориентируется женщина, когда выбирает себе мужчину. В принципе ей нужны все четыре аспекта, но в реальной жизни она может проигнорировать один, два или, даже, три из них. Но если у мужчины отсутствуют все четыре аспекта, то он абсолютный импотент.НиколайПосмеялся, только не над самим списком желаемых качеств, а над его формулировкой, с каким оттенком это озвучивается и преподносится.:):)Элина МорозоваТак потому и расшифровка дается, чтобы мужчины котлеты от мух отделяли.ГусЕнаЕсли мужчина беден, то его ум-это занудство, чувство юмора-клоунада, поддержка- навязчивость, участие- прилипчивость, готовность всегда- слабость, каблук, одинаковые ценности- это тупость....Nataly))) что скажешь про уважение? или почет с уважухой оказывается только после стакана другого беленькой и только правильным пацанам))))Михаил добрый маргиналИдеальная жена и идеальный муж. – Милый, иди водку пить! – Милая, я еще полы не домыл!ГусЕнаРыдаю....:)))NatalyПро то, как быстро любовь исчезает в браке и фильмы сняты, и песни сложены, и книги написаны. Все смешалось в доме Облонских. А почему? Потому что глава семейства не возжелал любить свою жену, предпочел ей молоденькую гувернантку. Маятник качнулся и обнажил неприглядные подробности еще нескольких российских семей. Вот спросите у своих знакомых, кто прожил в браке свыше 20 лет, любят ли они своих жен. Они начнут рассказывать о доверии, о заботе, о том, что притерлись друг к другу и вроде бы все устраивает. Жаловаться не на что. Это одна категория граждан. Вторая категория - активно разводится, чтобы дать себе шанс на новую жизнь. Количество расторгнутых браков в России зашкаливает - 50% от общего числа браков. То есть каждая вторая пара понимает, что любви нет. И нет вообще ничего, чтобы держало людей вместе. Любовь - это нечто поэтическое и загадочное. Тайное, жаркое, магическое. А если каждый день тереться боками на тесной кухне и сообщать неприятные новости о том, что на выходные в гости родственники нагрянут, то любовь быстро улетучивается. Достоинства человека нивелируются, а недостатки растут перед глазами с космической скоростью. Два вида мужчин Кстати, я обратила внимание на то, что существует два типа мужчин. Одни - завоеватели, мятежники, все им в жизни мало, вся их деятельность направлена на то, чтобы жизнь улучшать. Хочется большего, лучшего. Ну или такие мастодонты как Пикассо, для которых искусство вечно, а женщины - как сезон за окном - явление временное. И другой тип: они довольствуются малым. Часто живут с женщинами намного сильнее себя. И нет, я не к тому клоню, что какой-то из этих видов способен любить вечно. Вовсе нет. Только первый тип соберет вещи и уйдет в закат, а второй так и будет жить с женщиной, потому что совершенно не хочется ничего менять, но и хорошего в этом союзе не будет. Так, рутина. На анонимных форумах мужчины признаются: через 5-10 лет женщина становится для сильного пола либо мощным раздражающим фактором, либо верным товарищем, на которого можно положиться. А вот музой, объектом желания и восхищения ей уже не стать. Даже если она сходит к психологу и кардинально изменит свое отношение и поведение. Даже если похудеет на 30 кг и начнет одеваться в брендовые вещи. Все дело в наших гормонах. "Зажегшись" один раз на человека, они уже не вспыхнут вновь, как ни старайся. Основной инстинкт Природа выполнила свое домашнее задание, свела с нужным человеком для продолжения рода. И теперь, возможно, укажет своей невидимой указкой на другую особь. Помоложе, сильнее, ярче. Если знакомый вам мужчина уверяет вас, что любит свою жену - значит, он либо зависит от нее в каком-то плане, либо он человек совести и чести, который "нор не меняет". В длительных отношениях с женщиной будет привычка, однотипный образ жизни и мышления, приятные воспоминания из прошлого и даже совместные планы на будущее. Возможно, благодарность за помощь и поддержку. Сочувствие. Но любви не будет. Любовь - продукт скоропортящийся. Ей на смену приходит либо дружба, либо раздор. вторитетные писатели, такие как Куприн, Ремарк, Моруа и Маркес пришли к умозаключению, что мужчина может любить долго лишь ту женщину, которую он мало знает. Образ которой он укрепляет в своем сознании фантазиями, выдавая желаемое за действительное. Художнику Пабло Пикассо принадлежит метафора, которая очень точно описывает отношения мужчин и женщин: „Если хочешь сохранить глянец на крыльях бабочки, не касайся их.“ В переводе на русский: если ты хочешь долго любить женщину - не женись на ней. Оставайся во власти своих иллюзий. Французская актриса Катрин Денев известна своей фразой, адресованной женщинам: "Если вы хотите, чтобы мужчина любил вас всю жизнь, никогда не выходите за него замуж". Ценится только то, что недоступно. А не то, что издает писк или истошно кричит из-за криво прибитой полочки.Михаил добрый маргиналлюбовь не изчезает . Просто ее до брака не было. После брака ,вдруг все узнают,что не баба не мужик не бабочками срут)))))ГусЕнаВ смысле? Ты допускаешь отношения без уважения?:)))Михаил добрый маргинал- Каждый мужчина втайне от жены имеет право пропылесосить кота. - Каждый мужчина имеет право оставлять закрытые фисташки на потом. - Когда мужчина несет ковер, он обязан выстрелить из него по гаражам, как будто из базуки. - Каждый мужчина обязан уметь расправить трусы через карман брюк. - Когда рядом кто-то зевает, мужчина обязан засунуть ему палец в рот, если он укусит, сказать: 'Ты че дурак?'. - Рубашка, провисевшая ночь на стуле - автоматически считается выглаженной. - Каждый мужчина после душа имеет право зачесывать волосы назад, как будто он итальянский мафиози! - Каждый мужчина должен помнить тот момент, когда он угадал ответ в "Что? Где, Когда?", а знатоки - нет! - Каждый мужчина имеет право, если закончился шампунь, помыть голову гелем для душа.ГусЕнаЗачОт:)))Элина МорозоваКаждый мужчина имеет право абсолютно на все, если живет один.Элина МорозоваМне достаточно ума. Ум есть- все остальное приложится.Владимир EвтушенкоКак вы ошибаетесь. В природе самые умные это хищники. Подлецы, жмоты, подонки тоже не дураки.Элина МорозоваГлупый мужчина лучше?Владимир EвтушенкоЯ разве утверждавл это вам, плюсующей мрази фвашистской гусекне? Где это было?Элина МорозоваЗачем вы ругаетесь? Здесь каждый имеет право высказывать свое мнение. Но в культурной форме. А вы таким образом полностью обесцениваете все вами сказаное.Владимир EвтушенкоТрудно г8олосовать, ибо все пункты должны быть у настоящего мужчины.Комментировать
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