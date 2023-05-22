Аргументы недели

98 662 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Единственный, кто может навести порядок в России - ЧВК "Вагнер", только поняв буквы местами - ВЧК "Вагнер".Удастся ли предат...
  • Оксана
    Они прикалываютсяГосдеп США выстав...

Под Краснодаром прошёл форум "Город добрых сердец"

Под Краснодаром прошёл форум "Город добрых сердец"

В молодёжном лагере "Дубрава" под Краснодаром состоялся форум "Город добрых сердец". Мероприятие посетила депутат Гордумы Краснодара Галина Глущенко, она поучаствовала в конференции "Волонтер – это профессия или призвание" на площадке форума.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх