Под Краснодаром прошёл форум "Город добрых сердец"

В молодёжном лагере "Дубрава" под Краснодаром состоялся форум "Город добрых сердец". Мероприятие посетила депутат Гордумы Краснодара Галина Глущенко, она поучаствовала в конференции "Волонтер – это профессия или призвание" на площадке форума.