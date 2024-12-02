Российская тревел-блогерша предупредила туристов о нескольких запретах на Бали

Российская тревел-блогерша предупредила туристов о нескольких запретных на Бали действиях. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Я — Катя, и я выбрала план А: увидеть все 195 стран» на платформе «Дзен».
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