Арктика в огне: стремительное потепление вызвало лесные пожары в полярном регионе

Сопредседатель Международного совета гвичинов (один из коренных народов Северной Америки) Эдвард Александер заявил, что лесные пожары в Арктике появились из следствия глобального изменения климата в его движущую силу.
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