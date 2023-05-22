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Хазин: Президент Путин заставляет США мучиться тем, что не спешит

Хазин: Президент Путин заставляет США мучиться тем, что не спешит

Российский экономист, политолог Михаил Хазин в эфире радио «Говорит Москва» объяснил, каким образом Россия заставляет США «мучиться тем, что не спешит» в глобальном противостоянии.

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