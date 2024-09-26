Новая Зеландия и Китай

Власти Новой Зеландии намеренно раздувают теорию якобы "китайской угрозы", необоснованно преследуют и запугивают граждан КНР на территории своей страны, заявили в министерстве госбезопасности (МГБ) Китая.
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