На журналистку «Известий» напали на семинаре коуча Тлиашиновой

В травмпункте у неё зафиксировали множественные ссадины и ушибы.Pr Scr iz.ru--> На корреспондента «Известий» Наталию Графчикову напали на семинаре «Инна Ленд», которое организовала блогер и коуч Инна Тлиашинова в коттедже в подмосковных Химках.