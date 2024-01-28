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На журналистку «Известий» напали на семинаре коуча Тлиашиновой

На журналистку «Известий» напали на семинаре коуча Тлиашиновой

В травмпункте у неё зафиксировали множественные ссадины и ушибы.Pr Scr iz.ru--> На корреспондента «Известий» Наталию Графчикову напали на семинаре «Инна Ленд», которое организовала блогер и коуч Инна Тлиашинова в коттедже в подмосковных Химках.

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Комментарии
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Людмила Абрамова
с коучами пора разбираться
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16 час.
Валерий Ребров
Это банда напала избила и ограбила так что всех под арест,до суда в сизо
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14 мин.

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