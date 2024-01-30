Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    если  бы   он  еще  не  воображал  себя  великим  полководцем,,,,,,,как  и  фюрерПутин ставит жирн...
  • саша дмитренко
    чика!  в  совке  столько  денег  вывозили на  помощь  друзьям)))) что  олигархам  и не  снилось!  а  уж  сколько  при...Путин ставит жирн...
  • саша дмитренко
    а  судьи  кто?Путин ставит жирн...

И эти опередили

И эти опередили

В КНДР испытали гиперзвуковую твердотопливную баллистическую ракету, что оказалась неподвластна американскому ВПК Банальным надругательством над техническим преимуществом США, которое они пытаются отстаивать, ведя торговую войну с Китаем, выглядят уже которые по счету испытания Северной Кореей гиперзвуковых комплексов.

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Комментарии
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Анна Зареченская
Пора американцем показать их место у параши.
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14 час.
Наталия
Молодец Ким! Не прогнулся, не испугался. Еще одна яркая иллюстрация тезиса о роли личности со знаком &quot;плюс&quot;в истории.  А &quot;цивилизованный &quot; Запад выдает нам бесконечную череду личностей с отрицательным знаком, играющих заметную роли в современной истории.
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13 час.
Сергей Парков
Этот Колобок лисе на зубок не вскочит, Разве что на выбитые накатит.
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12 час.

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