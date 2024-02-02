Neuralink вживила в мозг человека имплант, — СМИ Ирэн ОрлонскаяИлон Маск объявил о том, что первый человек получил имплант в мозг от компании Neuralink, которая занимается разработкой технологий для взаимодействия с компьютером.
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