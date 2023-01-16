Более 200 иностранцев принудительно выдворили из Приморья

В минувшем году судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов ГУФССП России по Приморскому краю препроводили до пунктов пропуска через Государственную границу России 208 иностранных граждан из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Армении, Азербайджана, Казахстана, а также Китая и Кубы, сообщает ИА UssuMedia со ссылкой на пресс-службу ГУФССП России по Приморскому краю.