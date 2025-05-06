Волож: «Три ноги Nebius — опытные специалисты, Nvidia и умение строить эффективные дата-центры»

Ключевые моменты из статьи Forbes о развитии новых бизнесов основателей Яндекса». Источник изображения: Рейтер Летом 2024 года голландская Yandex NV завершила продажу российского бизнеса Яндекса и полностью вышла из состава акционеров группы.
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