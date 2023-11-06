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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Слухи: фильм по Bloodborne выйдет раньше ПК-версии Издательство Sony Interactive Entertainment ...

Слухи: фильм по Bloodborne выйдет раньше ПК-версии Издательство Sony Interactive Entertainment ...

Слухи: фильм по Bloodborne выйдет раньше ПК-версииИздательство Sony Interactive Entertainment не проявляет интереса к расширению списка целевых платформ готического экшена Bloodborne от студии FromSoftware, однако и без дела с франшизой тоже не сидит.

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