В РЖД допустили введение запрета на высадку из электричек животных без хозяина

Запрет на высадку животных без хозяина могут ввести в электричках в России. Об этом в среду, 7 февраля, заявил заместитель генерального директора Российских железных дорог (РЖД) Иван Колесников на заседании в Государственной думе рабочей группы по совершенствованию правил перевозок пассажиров с животными.