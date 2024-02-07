В РЖД допустили введение запрета на высадку из электричек животных без хозяина

Запрет на высадку животных без хозяина могут ввести в электричках в России. Об этом в среду, 7 февраля, заявил заместитель генерального директора Российских железных дорог (РЖД) Иван Колесников на заседании в Государственной думе рабочей группы по совершенствованию правил перевозок пассажиров с животными.
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