Надо ли тянуть газопровод в Иран через Каспий? Не всякие мегаидеи бывают полезны На прошлой неделе прошел целый ряд сообщений о том, что Россия и Иран намерены заключить суперсоглашение в газовой сфере.
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W
Walery
Следует продумать технологии подъема и изъятия из Балтийского моря труб Северных потоков 1 и 2, диагностировать их и переместить на Каспий - далее их проложить трубопроводами в Иран. Какая никакая но экономия будет. Поскольку гейЕвропа для нас уже отрезанный и потерянный ломоть...
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