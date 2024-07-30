Надо ли тянуть газопровод в Иран через Каспий

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Walery

Следует продумать технологии подъема и изъятия из Балтийского моря труб Северных потоков 1 и 2, диагностировать их и переместить на Каспий - далее их проложить трубопроводами в Иран. Какая никакая но экономия будет. Поскольку гейЕвропа для нас уже отрезанный и потерянный ломоть...