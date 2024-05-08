Чешская Тоскана

Серия рукотворных пейзажей из Чехии.Эти живописные места еще называют чешской Тосканой.Две Тосканы: чешская и итальянская, заставили меня по другому взглянуть на понятие рукотворной красоты, ландшафтного дизайна и его масштабов.
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