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Rep. Tiffany injured after emergency plane landing in Wisconsin

Rep. Tom Tiffany said Sunday he sustained "minor injuries" after a plane he was traveling in made an emergency landing in Wisconsin Lake Wausau.

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