НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FinFax - Новости банков и вкладов

2 подписчика

Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Отличная новость, надеемся это начало большого процесса.Сбер увеличил ипо...

Российский рынок кредитов сократился в 2,3 раза за год, стабилен в 2025

Российский рынок кредитов сократился в 2,3 раза за год, стабилен в 2025

В апреле 2025 года российские банки выдали населению 1,21 млн кредитов наличными — в 2,3 раза меньше, чем в апреле 2024-го, когда граждане получили 2,8 млн таких ссуд, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх