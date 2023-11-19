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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Петтерссон, Куинн Хьюз и Джей Ти Миллер лидируют в гонке бомбардиров НХЛ – по 28 очков у каждого. Кучеров и Пастрняк набрали по 27

Петтерссон, Куинн Хьюз и Джей Ти Миллер лидируют в гонке бомбардиров НХЛ – по 28 очков у каждого. Кучеров и Пастрняк набрали по 27

Хоккеисты «Ванкувера» набрали по 1 очку в матче регулярного чемпионата против «Сиэтла» (3:4).  Миллер и Хьюз забросили по шайбе, а Петтерссон отметился результативной передачей.

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