Немцы начали что-то подозревать: в связи с атаками России в Европарламенте вспомнили об "опасных" статьях  Устава ООН

БлокнотРУ По словам депутата от немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт", президент Владимир Путин может бить по военным предприятиям ФРГ на вполне законных основаниях.
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o belito uratul ala de neamt, zici ca mananca doar vineri... are capul ca o gulie
Да никто по ним бить не будет.
Не злите,ох не злите нашего президента!!!!
Надо не правами пугать..а делать...