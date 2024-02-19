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Выдано разрешение на исследование Дома Иванова в Зарайске

Выдано разрешение на исследование Дома Иванова в Зарайске

РИАМО - 19 фев. Главным управлением культурного наследия Московской области выдано разрешение на проведение исследовательских и изыскательских работ на объекте культурного наследия федерального значения «Дом Иванова, кон.

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