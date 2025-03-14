Количество бродячих собак и кошек ужаснуло коммунальщиков в Новосибирске

Интересными данными поделились представители сферы коммунального хозяйства в Новосибирске. На улицах проживает 15 тысяч бродячих собак и 13 тысяч кошек: на их отлов и стерилизацию требуются колоссальные ресурсы — 400 млн рублей.
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