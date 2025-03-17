Названа отрасль с самыми высокими зарплатами в Омской области. Люди, работающие в этой сфере, в среднем получают 84 тыс.
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Названа отрасль с самыми высокими зарплатами в Омской области. Люди, работающие в этой сфере, в среднем получают 84 тыс.