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Яннис Адетокумбо – о Леброне в 1-м ряду: «Когда он первый раз вышел в финал, я еще не играл в баскетбол»

Форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо поделился мыслями по поводу появления звезды «Лейкерс» Леброна Джеймса в первом ряду на пятом матче финальной серии с «Санз».

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