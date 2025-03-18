Майданов и Дубцова исполнят гимн России перед товарищескими матчами с Гренадой и Замбией

Стало известно, кто исполнит национальный гимн перед мартовскими товарищескими играми сборной России.
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